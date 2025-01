Ilrestodelcarlino.it - Viabilità, modifiche in via Mura Torelli e via Pellico

Da oggi, martedì 7 gennaio 2025, a Faenza saranno introdotteallain alcune zone della città per consentire i lavori di potenziamento della rete fognaria. In via, nel tratto tra Corso Saffi e Via Baroncini, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli al servizio di residenti o frontisti, per i quali sarà previsto un doppio senso di circolazione con apposita segnaletica. In via Silvio, tra via Cimatti e il civico 16, sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Contestualmente, in via Carchidio verrà ripristinata la normale circolazione durante gli ingressi e le uscite dall’Istituto scolastico. La durata prevista dei lavori (salvoche verranno comunicate tempestivamente) è di circa due settimane per viae fino al 24 gennaio per via Silvio