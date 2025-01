Romatoday.it - Via Orvieto, sì al restyling del mercato: "Abbiamo approvato un atto storico"

Leggi su Romatoday.it

Si chiama ilTuscolano ma per tutti i residenti è ildi via. Perché è quella la strada sul cui spartitraffico, da decenni, sono posizionati i banchi. Quello spazio potrà, grazie ad unappena votato in Campidoglio, essere riqualificato. Un provvedimento atteso da.