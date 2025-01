Valditara vuole confermare nel 2025 le convenzioni del piano Welfare Anief | Ben vengano perché i lavoratori dell’Istruzione sono tra i pochi a non ricevere ancora agevolazioni ma serve pure un adeguamento stipendiale vero

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministroe del Merito, Giuseppeha oggi annunciato pubblicamente che ledelpreviste dal Governo saranno rinnovate anche per tutto il: si lavora, ha detto a Italia Oggi, per includere la sanità all’interno deldiper il personale scolastico. Il, ha ricordato, è uno degli strumenti messi in campo per “restituire, anche dal punto di vista economico, autorevolezza ai docenti e a tutto il personale scolastico”.L'articolonelledel: “Bentra ia non, maun” .