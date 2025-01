Lanazione.it - Usb: "Piaggio ha prorogato Cig per mille lavoratori"

Pontedera (Pisa), 7 gennaio 2025 - "La dirigenza dellaha comunicato in questi giorni ai sindacati l'apertura della cassa integrazione fino al 31 gennaio per oltre. Si riparte, dopo più di due mesi di fermo, sempre in cassa integrazione, con una notevole perdita di salario che si va ad aggiungere all'inflazione che già falcidia gli stipendi deifermi da 30 anni". Lo denuncia il sindacato Usb commentando le recenti comunicazioni dell'azienda motoristica di Pontedera che hanno diviso il fronte sindacale, con Cgil e Ugl che hanno espresso preoccupazione e la sola Uilm su posizioni più concilianti. "Siamo di fronte - aggiunge l'Usb - a una dirigenza che non fa niente per tutelare il salario deiche come al solito non dà risposte e non prova neanche a programmare una produzione diversa da quella che ormai porta avanti da anni con mesi interi di fermo e mesi di altissima produzione ed entrata di contratti a termine.