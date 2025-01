Forlitoday.it - Unieuro, all'Arena arriva la UEB Cividale: i prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto

Leggi su Forlitoday.it

Smaltita la delusione per la sconfitta interna contro la Real Sebastiani Rieti di domenica sera la Pallacanestro Forlì 2.015 si tuffa già sul prossimo impegno.Ed è un impegno di quelli davvero importanti. Almeno per come sta andando questa stagione.Domenica 12 gennaio, palla a due alle.