"Una cosetta così" è il nuovo album di Ghemon

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 gen. (askanews) – Musica e stand-up comedy: “Una” (OTR Live / ADA Music) è ildi, disponibile da venerdì 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in vinile, in una speciale edizione numerata e autografata. Dopo oltre 70 repliche dello spettacolo scritto dallo stessoinsieme a Carmine Del Grosso dal quale prende il titolo, e a distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico,torna con ununico in Italia nel suo genere, un disco che mescola stand-up comedy e musica inedita, unendo la tradizione dei comedyamericani alla forza del nostro teatro canzone, richiamando l’eredità di artisti come Gaber e Jannacci., però, porta in scena una versione tutta sua, in cui esilaranti performance comiche live si intrecciano a racconti profondi e a canzoni che spaziano tra hip hop, neo-soul e jazz contemporaneo, confermando l’impronta unica dell’artista.