Un terremoto in Tibet ha causato più di cinquanta vittime

Alle nove del mattino ora locale, quando in Italia erano più o le due, undi magnitudo 7.1 a una profondità di dieci chilometri ha colpito il, regione autonoma della Cina a nord della catena montuosa dell’Himalaya. Le scosse hanno danneggiato soprattutto la città sacra di Shigatse, capitale della provinciaana di Tsang e sede tradizionale del Panchen Lama, figura chiave del buddismoano. Surveillance camera captures the terrifying moment a 6.8-magnitude earthquake hit’s Lhatse County, claiming at least 32 lives....##Earthquake #Earthquake #WIONUncut pic.twitter.com/Tm2UZCoXEq— WION (@WIONews) January 7, 2025La regione poggia su una grande faglia geologica. I terremoti nella zona sono molto frequenti, ma quello delle scorse ore è stato particolarmente violento: le scosse sono state avvertite in Nepal e in alcune parti dell’India, dove al momento non sono stati segnalati danni o feriti.