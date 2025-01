Un anno sabbatico ogni 5 anni per gli insegnanti la proposta per una scuola più innovativa | Così si tornerebbe in classe con maggiore energia

Leggi su Orizzontescuola.it

Terry, docente di sostegno in un liceo di Bari, in un'intervista a La Stampa, offre una prospettiva diversa sul tema dell'età degli. Dopodedicati alla cultura e allo spettacolo, è tornata all'insegnamento durante la pandemia, spinta dal desiderio di contribuire in un momento difficile.L'articolo “Unper gli”, laper unapiù: “siincon” .