Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto lotteria italiana apertura dea bendata bacia il lodigiano primo premio della Lotteria Italia venduto a Somaglia Lodi €5000000 al biglietto T di Torino numero 1 step 33756 fortunate anche quest’anno le città di Pesaro Palermo Torino e d’oro in provincia di Venezia terremoto di magnitudo 7.1 frane per lei ci sono molte vittime almeno 95 morti per la forte scossa che ha colpito nei pressi della città di gigante in Cina panico nelle località vicine indiane emiparesi i precedenti di una zona molto sismica in arrivo un grande freddo sull’Italia temperature in crollo di 8-10 gradi in Europa temperature polari in Germania dal weekend a te di venti freddi di origine artica trattative con spese per un miliardo e mezzo Palazzo Chigi smentisce mai chiusi accordi con Mark blumer parla di un contratto di 5 anni per la fornitura di un sistema che ritardo di massimo livello per le reti telefoniche servizi internet del Governo italiano le comunicazioni militari servizi per le emergenze tennis sinner agli Open week degli Australian Open vincere 476 domani le torri bianche giovedì Djokovic Ecco cosa è previsto prima della via dello Slime di parleremo nelle prossime edizioni per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa