Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 07 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione è festa grande a Somaglia provincia di Lodi il paesino dove è stato vinto il primo premio della Lotteria Italia 2024 i €5000000 sono andati al biglietto ti 17375 sei venduto per un piccolo centro del Lodigiano da poco meno di 4000 residenti per la seconda volta consecutiva da Lombardia Si conferma la regione più fortunata d’Italia dopo il successo dell’anno scorso ha il secondo Premio di quest’anno da €2000000 è andato a Pesaro il terzo da 2 milioni a Palermo il quarto da migliore mezzo a Torino È il quinto da un milione a Dolo in provincia di arriva la smentita della Presidenza del Consiglio sui contratti o accordi tra il Governo e la società per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari l’interlocuzione spiega rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società e opposizioni vanno all’attacco Giorgia Meloni al governo immediatamente a riferire in Parlamento chiede Slime Conte meloni mette la nostra sicurezza in mano ma chiediamo immediata trasparenza per Salvini invece un eventuale accordo non sarebbe un periodo non opportunità pronti a fornire L’Italia alla collettività più sicura avanzata scrive Twist elon musk e si è conclusa dopo 2 ore e mezza lo dici una scopa di dell’autorità legata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano convocata per aggiornare l’organismo parlamentare sul caso Cecilia sala giornalista detenuti di RAM dallo scorso XIX dicembre secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano che il l’arresto di Cecilia scala non ha legami con Reggio in Italia del cittadino iraniano MB najafabad ti ho mandato americano la giornalista italiana è stata detenuta per violazione delle leggi italiane la misura presa dagli Stati Uniti contro Bellini è una sorta di presa di ortaggi aggiunto da gay il premier canadese Justin trudeau ha annunciato le dimissioni Come Capo del partito liberale che ha guidato dal 2013 e come primo ministro quando ho guardato scelto nuovo leader ora è morta che lascia il paese nel caos proprio mentre il primo gennaio il Canada raccolto dall’Italia il Monica della Presidenza di turno del Giuseppe in Austria è stato conferito ai leader del partito populista di estrema destra il mandato per formare un governo la decisione arriva dopo mesi di stallo politico è l’incertezza della rottura delle trattative da parte di protesi nutrizionali per formare una maggioranza che isolante proprio il party prima tu primo nelle elezioni di ottobre intanto l’Unione Europea richiamerò non usi per fini propri nelle elezioni è stato mio marito questo chi l’ha soccorsa dalla donna di 39 anni accoltellata nel parcheggio di un supermercato Seriate provincia di Bergamo la vittima verità è stata inizialmente soccorso interno Market poi in ambulanza è stata trasportata in ospedale in codice rosso l’aggressore è stato fermato era già stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti porto un’impresa Nel derby più pazzo si potesse immaginare regala Sergio contenta una vittoria Lampo il Milan ribalta l’Inter riporta a casa d’aria di una Supercoppa preziosa Non solo per il montepremi da 16 milioni l’Inter ti porta 20 con i gol di lautaro E tremi a cavallo dell’intervallo nel Milan e ti cambia verso gol di Theo Hernandez e Abraham al 93esimo il gol della Supercoppa fermiamo qui buona a tutti voi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa