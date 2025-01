Quicomo.it - Ufficializzato il nuvo portiere francese: Jean Butezè del Como

Leggi su Quicomo.it

Il1907, come anticipato nei giorni scorsi, si è assicurato l’ingaggio diButez dal Royal Antwerp FC con un accordo triennale. Il, 29 anni, è stato determinante per il treble nazionale dell’Anversa nel 2023. In quella stagione ha ottenuto ben 27 clean sheet. Nato a.