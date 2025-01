Quotidiano.net - Ue: improbabile rinnovo del tetto al prezzo del gas oltre gennaio

"Come tutte le misure di emergenza" adottate nel 2022 per fronteggiare la crisi dei prezzi dell'energia, "ilaldel gas, il cosiddetto price-cap, è stato proposto in un contesto specifico e per un periodo di tempo limitato". Lo ha dichiarato la portavoce dell'esecutivo Ue per l'energia, Anna-Kaisa Itkonen, durante il briefing quotidiano con la stampa, interpellata sulla richiesta, avanzata dall'Italia nei giorni scorsi, di rinnovare per un altro anno ilaldel gasla naturale scadenza di fine, per fronteggiare eventuali rialzi di. La portavoce ha chiarito che la sicurezza energetica "è tra le priorità della nuova Commissione Ue" e che il tema dei prezzi dell'energia sarà affrontata nel Piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili che il commissario Dan J›rgensen presenterà nei prossimi mesi.