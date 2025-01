Lapresse.it - Ue, bottiglie di plastica da gennaio 2025 devono contenere il 25% di materiale riciclato

Dall’inizio di quest’anno, il, nell’Unione Europea tutte lediper le bevande dovrannoalmeno il 25% diriciclata. Lo prevede la cosiddetta ‘Direttiva Sup’, adottata dal Parlamento Europeo il 5 giugno 2019 ed entrata in vigore negli Stati membri il 3 luglio 2021. In particolare, l’art. 6 comma 5 della Direttiva prevede che “a partire dal”, lein polietilene tereftalato (PET)“almeno il 25 % diriciclata, calcolato come media per tutte lein PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione”. E la quota aumenterà al 30% a partire dal 2030. Si tratta della stessa direttiva europea che ha imposto che tappi e coperchi restino attaccati ai contenitori diper le bevande per tutta la durata dell’uso previsto del prodotto.