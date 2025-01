Agi.it - Uccide il compagno con una coltellata, fermata una 33enne

AGI - Un donna di 33 anni ha accoltellato e ucciso nella notte in casa ildi 38 anni nell'abitazione in cui convivevano in via Tonale a Bovisio Masciago, in provincia di Monza Brianza. Sono entrambi italiani. I carabinieri sono intervenuti poco prima delle 3. A chiamare sarebbe stata la stessa donna che è stata portata in caserma dove sono in corso la formalizzazione di un provvedimento.