Sbircialanotizia.it - Tumori, nata con teratoma sacrococcigeo salvata con strategia ‘unica’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Una'unica' per un caso rarissimo anche per la letteratura scientifica: "Il trattamento chirurgico in utero e l’asportazione di un importantea pochi giorni di vita, in condizione di grave prematurità. Oggi la bimba sta bene". Lo riferisce in una nota la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. "Tutto .