Trump | aleeati alzino spese difesa al 5%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.45 I Paesi della Nato devono aumentare lemilitari fino al 5% del Pil. Così Donald. Il presidente eletto ha poi detto di non escludere l'uso della forza militare per annettere il Canale di Panama e la Groenlandia: "Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale".vuole aumentare i dazi per i prodotti danesi e canadesi. Sugli ostaggi israeliani di Hamas: se non saranno liberati entro il suo insediamento il 20 gennaio "scoppierà l'inferno".