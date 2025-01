Trump Non escludo l’uso della forza per Panama e Groenlandia

Leggi su Ildenaro.it

NEW YORK (ITALPRESS) – “Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, che ha un bellissimo suono”. A parlare è Donaldnella prima conferenza stampa da presidente degli Stati Uniti eletto dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Il tycoon ha manifestato la volontà di acquisire laattraverso una guerra commerciale contro la Danimarca e non ha esclusomilitare per l’eventuale riconquista del canale die per l’annessione. Ha aggiunto che se la popolazione“votasse per l’indipendenza o per unirsi agli Stati Uniti, applicherei alla Danimarca dazi molto alti” se non accettasse il risultato.ha annunciato che cancellerà la decisione del presidente uscente Joe Biden sulle trivellazioni offshore.