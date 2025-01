Quotidiano.net - Trump: “Il golfo del Messico diventerà golfo d’America”. E rilancia le trivellazioni offshore

Washington, 7 gennaio 2025 – "Dal 20 gennaio cambieremo l’economia americana molto velocemente”. Lo promette Donaldin un discorso pronunciato dalla sua residenza di Mar a Lago. “Abbiamo un'inflazione a un livello che non abbiamo mai avuto prima. Nei prossimi quattro anni gli Stati Uniti decolleranno come una navicella spaziale". Come? Per esempio cancellando “immediatamente” la decisione di Joe Biden di mettere al bando le. "Noi trivelleremo e lo faremo in molti posti e i prezzi dell'energia andranno giù fino a un livello molto basso". Nell’elenco di annunci del neo presidente Usa, che si insedierà appunto il 20 gennaio, prevalgono i temi sovranisti. “Cambieremo il nome deldel– si entusiasma–. Lo chiameremod'America, che bel nome!”.