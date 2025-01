Secoloditalia.it - Tragedia a Marsa Alam: Mattia, 9 anni, muore in vacanza. È la seconda vittima italiana in una settimana

“Non sappiamo esattamente cosa sia successo, siamo in attesa di capirne di più: mio figlio ha sempre avuto una salute di ferro. Era un bimbo pieno di vita, recentemente l’avevano candidato al Consiglio comunale dei ragazzi, era molto orgoglioso”. Lo ha detto, al Corriere della Sera, Marco Cossettini, papà di, il bimbo di 9morto per un presunto malore a, in Egitto, dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze di Natale.“Io posso solo dire che mio figlio stava benissimo fino a quando è svenuto – ha aggiunto l’uomo – Comunque questo è un ospedale per modo di dire, si è perso un bel po’ di tempo a intervenire”. La famiglia si è affidata all’avvocata Maria Virginia Maccari, del foro di Udine, che si è già messa in contatto con l’Ambasciataa Il Cairo.Il piccolo, secondo quanto ricostruito, ha perso conoscenza durante un’escursione in barca ma si è poi ripreso ed è stato condotto all’ambulatorio medico del villaggio-, dove gli è stato diagnosticato un colpo di calore.