Traffico Roma del 07-01-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 Firenzeprudenza un mezzo ha perso il carico tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze acode sulla via Pontina altezza raccordo anulare nelle due direzioni file anche sul raccordo in carreggiata interna tra Tiburtina e Casilina e poi in esterna tra Pontina e Casilina si è in coda sul tratto Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti a Raccordo Anulare e aa partire da questa sera la metro C resterà chiusa per sei mesi fino al 27 di giugno per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo lo stop alle corse sarà solo in orario serale con l’ultima corsa 20:30 da Pantano è alle 21 da San Giovanni i treni verranno sostituiti dalle linee bus m&c express San Giovanni via Casilina Pantano EMC San Giovanni parco di Centocelle lavori Questa notte sulla diramazionesud della A1 dalle 21 alle 5 chiuso lo svincolo di Torrenova in entrata Verso l’auto sole Inoltre sulla A12Civitavecchia con orario 20 25 chiuso il tratto Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione della via Aurelia è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità