Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2025 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino al 20 gennaio sono in programma lavori di manutenzione straordinaria in via Cilicia il cantiere a cura del dipartimento capitolino lavori pubblici si svolgerà nella fascia oraria 20 25 30 e comporterà la chiusura della strada nel tratto e nella direzione che va da Piazza Galeria a via Cristoforo Colombo saranno deviate su percorsi alternativi le linee 30 e 77 sempre da oggi mattino al 28 febbraio sono previsti Inoltre lavori notturni a cura di Anas sul tratto sopraelevato della tangenziale e cantiere in questo caso sarà attivo tra le 23 e le 6 quando saranno chiusa al transito quattro diverse rampe nel tratto compreso tra Largo Passamonti e viale Castrense venerdì 10 gennaio nuova agitazione nel settore del trasporto pubblico locale la protesta sarà dalle 8:30 alle 12:30 possibili stop su bus tram filobus metropolitane e ferrovie regionali dettagli sumobile.