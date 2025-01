Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2025 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da oggi al giorno 11 gennaio verranno svolti lavori di manutenzione ordinaria dell’armamento tranviario in viale Regina Margherita con divieti di transito nel tratto tra Piazza Galeno e Piazza Sassari possibili ripercussioni altra di zona e chiusure e deviazioni da effettuarsi secondo le esigenze lavorative nel pomeriggio in largo Orazi e Curiazi manifestazione dalle 13 alle 19 possibili difficoltà alla circolazione in tema di trasporti da oggi sulla linea metro C le ultime corse dei treni saranno 20:30 da Pantano le 21 da San Giovanni Toys servizio sarà sostituito da bus navetta AMC express San Giovanni via Casilina Pantano MC3 San Giovanni parco di Centocelle sempre da oggi fino al 4 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea firenze-sono previste variazioni su alcuni Frecciarossa e Frecciargento che percorreranno la linea ad alta velocità pertanto modifiche di orario con le possibili allungamenti di percorrenza fino a 10 minuti o non fermano aTiburtina alcuni Frecciarossa diretti a Fiumicino aeroporto termineranno la corsaTermini per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito