Traffico Roma del 07-01-2025 ore 08 | 00

LuceverdeBuongiorno ben trovati in aumento la circolazione sulle principali strade della città prime cose sul grande raccordo anulare tra la diramazionesud della via Appia in carreggiata interna e sulla diramazioneSud in entrata raccordo fine perintenso sul percorso Urbano della A24L’Aquila tra Tor Cervara la tangenziale sta andando in direzione del centro altre cose sulla tangenziale Tra via delle Valli via dei campi estivi andando in direzione del Foro Italico mentre in direzione San Giovanni tra viale dello Scalo di San Lorenzo a viale Castrense code sulla Pontina a tratti tra Pomezia Castelno andando in direzione del raccordo da oggi in zona centro lavori di manutenzione a fare unno in via di San Teodoro e sulle vie limitrofe possibili divieti al transito per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito