The Last of Us | la seconda stagione arriva ad aprile

Leggi su .com

(Adnkronos) – HBO e PlayStation Productions hanno annunciato che ladi Theof Us, composta da sette episodi, debutterà adsu HBO Max negli USA. In Italia dovrebbe andare in onda sul circuito Sky. Ambientata cinque anni dopo gli eventi della prima, la nuovavedrà Joel ed Ellie affrontare .L'articolo Theof Us: laadproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.