Genovatoday.it - “The Beatzone” al Circolo Arci Orchidea, omaggio ai Beatles e ai Rolling Stones

Leggi su Genovatoday.it

Sabato 11 gennaio aldi Santa Margherita Ligure la più antica e spietata rivalità rock and roll di tutti i tempi torna nel ring per un incontro in due round senza esclusione di note: sul palco “The” (semiacustico aie ai).I brani.