Lanazione.it - Terrore all’ufficio postale: irruzione dei rapinatori che portano via denaro

Leggi su Lanazione.it

Barberino Tavarnelle, 7 gennaio 2025 – Paura a Barberino Tavarnelle, dove è avvenuta una rapina. I malviventi hanno fattonella mattina di martedì 7 gennaio, alla riapertura dopo il weekend lungo di Befana, nell'ufficioin località Sambuca. Sono stati attimi diper dipendenti e utenti che in quel momento erano nell’ufficio. La banda è riuscita a farsi consegnarecontante. Poi sono scappati a bordo di un’auto. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. A intervenire, sono stati i carabinieri della Stazione di Barberino Tavarnelle. Le indagini sono in corso. Sempre in mattinata, sempre in provincia di Firenze ma a Montelupo Fiorentino, c’è stata un’altra rapina in una gioielleria. L’ufficiorapinato è stato chiuso.