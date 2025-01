Quotidiano.net - Terremoto in Tibet, il Dalai Lama 'profondamente addolorato'

Il leader spirituale del, il, si à detto oggi "rattristato" per le vittime del devastanteche ha colpito la remota regione himalayana della Cina. "Offro le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita ed estendo i miei auguri per una rapida guarigione a tutti coloro che sono rimasti feriti", ha dichiarato il leader in esilio in un comunicato.