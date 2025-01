Vanityfair.it - Teoria del «blu inaspettato»: se non sapete cos'è, ecco perché vi converrebbe proprio considerarla

Indossare «qualcosa di blu» nel 2025 non vale più solo nel giorno delle nozze: si fa sempre più largo nella moda e nei guardaroba la così detta Unexpected Blue Theory, nata in ambito design, che invita a sperimentare e sorprendere senza troppo sforzo. Per iniziare il nuovo anno con il tocco di colore giusto «acchiappa fortuna»