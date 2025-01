Torinotoday.it - Super Tour, Ninna e Matti al Teatro Colosseo di Torino

Leggi su Torinotoday.it

alil 9 febbraio con. La coppia di Youtuber più amata dai bambini salta fuori dagli schermi in uno scoppiettante spettacolo dal vivo, accompagnati da dieci performer e ballerini, per cantare e ballare insieme i loro più grandi successi musicali in una.