Striscia La Notizia, l'ultima puntata per il velino Briganti. Iniziano le selezioni per 'la bionda'

Questa sera ilGianlucasalirà pervolta sul bancone diLa. Giunge così al termine, come previsto, la temporanea collaborazione con il tg di Antonio Ricci. Il programma, un po' in affanno nei mesi scorsi, ha collezionato anche il 16% dello share. «Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv - ha detto- e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un'esperienza unica!», le parole del ballerino che lascia il programma.Da lunedì 13 gennaio il tg satirico di Canale 5 darà il via a una selezione volta alla scelta di una Velina bionda da affiancare alla mora Beatrice Coari. Per tre settimane gli spettatori potranno seguire ogni sera le varie fasi di tale selezione e votare direttamente da casa la candidata preferita nel corso di ciascuna