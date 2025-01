Bubinoblog - STRISCIA LA NOTIZIA: IL VELINO ESCE DI SCENA, LA NUOVA VELINA SCELTA IN DIRETTA SU CANALE 5

Leggi su Bubinoblog

Questa sera, martedì 7 gennaio, ilGianluca Briganti – giunto come previsto alla fine della temporanea collaborazione conla– salirà per l’ultima volta sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci.«Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv – ha detto Briganti – e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica!».Mentre, durante le vacanze di Natale, ha continuato sempre più il suo trend positivo negli ascolti superando abbondantemente lo share del 16%, da lunedì 13 gennaio il noto programma di5 darà il via a una selezione volta alladi unabionda da affiancare alla mora Beatrice Coari.Per tre settimane gli spettatori potranno seguire ogni sera le varie fasi di tale selezione e votaremente da casa la candidata preferita nel corso di ciascuna puntata sino alla finalissima, al termine della quale verrà proclamata labionda che farà coppia con la mora Beatrice.