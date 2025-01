Ilgiornaleditalia.it - Striscia la notizia, auto nelle zone pedonali di Roma e Torino senza ostacoli, il servizio-denuncia di Ghione e Staffelli - GALLERY

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

un gancio diguida fin dentro piazza Castello, piazza San Carlo e ledello shopping di via Garibaldi e via, nella Capitaleevidenzia le falle nella sicurezza in via del Corso, in piazza di Spagna, in piazza Navona e a ridosso del Pantheon Le