Iltempo.it - Starlink, Musk a Salvini: "Fantastico, lo chiederanno anche altri". Sinistra in tilt

L'accordo tra Italia e SpaceX per l'utilizzo del sistema di comunicazioni satellitarisarebbe "paesi in Europadi adottarlo". Come se non fosse già abbastanza alta la tensione attorno all'ipotesi dell'utilizzo della rete di Elonper la fornitura di telecomunicazioni sicure al governo, è un post su X dello stesso tycoon sudafricano a riaccendere lo scontro tra maggioranza e opposizione.risponde così al post scritto ieri dal vicepremier Matteo, nel quale confidava "che il governo acceleri in questa direzione, perché offrire servizi migliori ai cittadini è un dovere". Mentre il suo referente in Italia, Andrea Stroppa, interpreta così le polemiche: "Non bisogna parlarne, sennò i padroni si arrabbiano. Hai letto stamattina i giornali, no? L'ordine è 'cattivo, Meloni venduta'", scrive su X soffermandosi sull'ultimo progetto spaziale europeo che "ha fatto il suo primo lancio a fine 2024.