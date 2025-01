Game-experience.it - Squid Game 2 è ancora da record: totalizza 126 milioni di visualizzazioni in 11 giorni, prima delle altre serie Netflix

Leggi su Game-experience.it

La seconda stagione di, con protagonista Lee Jung-jae, ha infranto un nuovoperndo ben 126,2diin appena 11. Questo risultato la posiziona come la secondanon in lingua inglese più popolare nella storia della piattaforma, superata solo dallastagione di.Dopo il debutto dacon 68di, nella seconda settimana dal rilascio, lo show ha scalato rapidamente la classifica dei contenuti non in lingua inglese più visti della settimana, passando dal settimo al secondo posto con 58,2diregistrate nella settimana del 30 dicembre. Yahoo ha rivelato che questi numeri hanno avuto un effetto a catena anche sullastagione, causando un improvviso aumento di interesse,ndo 13,6dinella stessa settimana.