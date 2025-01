Ilgiorno.it - Spray urticante sul bus. Quattro intossicati

Leggi su Ilgiorno.it

Bravata su un autobus di Brescia nella serata di domenica, sul quale qualcuno – per ora ignoto – ha spruzzato uno. Sul mezzo, oltre all’autista, che non ha riportato lesioni, c’era una trentina di persone.sono rimaste lievemente intossicate. I fatti sono accaduti in serata. Nel bel mezzo del trambusto l’autore o gli autori del fatto si sono dileguati, facendo sparire le loro tracce. Non sono però spariti oggetti, segno che si è trattato di bullismo e non di un tentativo di furto. Un fatto analogo si è verificato, sempre a Brescia, il 19 dicembre scorso in via dei Mille. Anche in quel caso erano passate da poco le 20 e il bus era colmo di passeggeri. Tre persone finirono in ospedale, mentre una rifiutò le cure.