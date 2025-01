Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 7 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil basket con l’EuroLega femminile e l’EuroCup maschile, il tennis con le qualificazioni degli Australian Open ed i tornei ATP e WTA, e tanto altro ancora.Jannik Sinner sarà uno dei principali attori che daranno vita all’Australian Open Opening Week 2025 di tennis, manifestazione composta da una serie di match d’esibizione il cui incasso sarà devoluto in beneficenza: a sfidare l’azzurro, alle ore 06.00 italiane, sarà il padrone di casa australiano Alexei Popyrin.Guarda l’EuroCup di basket maschile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseSi giocherà a Melbourne, in contemporanea con le qualificazioni del primo torneo stagionale dello Slam, e l’azzurro, che dunque non giocherà tornei ufficiali prima degli Australian Open, scenderà in campo per il primo match della kermesse.