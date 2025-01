Sport.quotidiano.net - Spisani vince ancora senza troppi sforzi. Exploit di Regazzo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il circuito Royal Air Maroc Trophy ha fatto tappa al Golf Bologna aprendo l’attività agonistica 2025. Seppur con una prestazione sottotono, Mauroha vinto con 85 colpi. In seconda categoria netta Ludovico(34), dal Golf Villa Condulmer, ha superato i giocatori di casa Massimo Paolini e Monica Matteini, appaiati a quota 32. In terza ottima prova per Paolo Messina (35) che ha staccato Davide Brambilla (31) e Piero Peduzzi (30). Domenica il percorso di Monte San Pietro si è presentato in buone condizioni per la prima tappa del Ticket to Paradise, giocata con formula a coppie. Federico Capparotto e Lorenzo Antonangeli hanno tenuto fede al pronostico imponendosi grazie a un giro in 70 colpi, due meglio del par. Nella combattuta categoria netta Gino Bedogni e Andrea Anderlini (42) hanno superato di misura Alessandro e Daniele Turrini.