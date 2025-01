Romatoday.it - Spettacolo teatrale per bambini "Il gatto con gli stivali"

Leggi su Romatoday.it

Domenica 26 gennaio alle 11 al teatro Nuovo Piccolo Garbatella (via Ignazio Persico 80a) ci sarà lo“Ilcon gli” con Piera Fumarola e Aldo Gordiani.interattivo dai 2 anni in suIlpiù famoso delle fiabe ci porta nella sua dimora segreta per.