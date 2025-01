Ildifforme.it - Space X, Musk rilancia il possibile accordo con l’Italia e il Pd scrive a La Russa: “Meloni venga in Aula”

Leggi su Ildifforme.it

Le ultime evoluzioni del caso hanno spinto il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, are al Presidente del Senato, Ignazio La, per chiedere che Giorgiariferisca in Senato a riguardo del caso StarlinkL'articoloX,ilcone il Pda La: “in” proviene da Il Difforme.