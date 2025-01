Today.it - Space X, la smentita di Palazzo Chigi non placa le opposizioni: Meloni sulla graticola

Leggi su Today.it

Ladel governo sull'affaireX non convince leche chiedono alla premierdi riferire in Parlamento. L'antefatto è noto: secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa - in particolare da Bloomberg - il riservatissimo faccia a faccia a sorpresa trae Trump.