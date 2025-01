Oasport.it - Sorteggio Australian Open 2025: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner

Il ranking ATP di lunedì 6 gennaio ha definito, salvo forfait dell’ultim’ora, le 32didel tabellone di singolare maschile deglidi tennis: i primi 32 della classifica mondiale, infatti, saranno protetti dal seeding a Melbourne, e non potranno incontrarsi prima del terzo turno.La cerimonia delavrà inizio nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 4.30 di giovedì 9 gennaio: l’Italia potrà contare su tredi, ovvero Jannik(1), Lorenzo Musetti (16) e Flavio Cobolli (32), con quest’ultimo però in dubbio dopo il problema fisico accusato oggi ad Auckland.La cerimonia dideglidi tennis non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming sarà fruibile sul canale YouTubeTV e sulla pagina Facebook