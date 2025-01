Chietitoday.it - Sollevato il caso dei vini senza alcol, dall'Abruzzo arriva lo stop: "Non create caos sulle etichette"

Leggi su Chietitoday.it

In etichetta non si faccia riferimento alla parola “vino”, ma introdurre la dicitura “bevanda ottenuta da uve” potendo specificare se monovitigno o meno, come può essere indicato per iDop e Igp. Questa, in sintesi la proposta di Città del Vino presieduta dal sindaco di Tollo, Angelo.