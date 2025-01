Lanazione.it - Solidarietà, gli strumenti musicali Bontempi a bambini e famiglie in difficoltà

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 gennaio 2025 - Oltre 500 regaliperin. La consegna si è svolta ieri al Fuligno con l’azienda i Com S.p.A., titolare del marchio, e promotrice dell’iniziativa “e l’Albero che Suona: La Musica del Cuore per un Natale Solidale”, la cooperativa il Girasole, l’assessore al Welfare Nicola Paulesu. Gli, si legge in una nota, andranno allein accoglienza presso le strutture convenzionate con il Comune di Firenze. “Donare sorrisi e spensieratezza ainè un gesto speciale. - ha detto l’assessore Paulesu - Ringraziamo l’azienda i Com per aver coinvolto anche la nostra città in questa iniziativa di”. Nel periodo di Natale, l’azienda i Com S.p.A., titolare del notissimo marchio, ha deciso di regalare ainon solo melodie, ma anche sorrisi e serenità.