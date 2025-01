Pisatoday.it - Società della Salute, Auletta (Diritti in comune): "Servono risposte urgenti. Nel 2025 a rischio i servizi"

Leggi su Pisatoday.it

Abbiamo chiuso il 2024 con laPisana in bilico tra fallimento e dissoluzione. Non c’è più tempo: per evitare il disfacimento delo pubblico, ilha bisogno dialle domande rimaste in sospeso.La prima, centrale: dov’è il piano di.