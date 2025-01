Ilnapolista.it - Sinner, la Ceo dell’Itia: «Rischia una squalifica da uno a due anni»

ha vinto nell’Australian Open Opening Week ieri contro Popyrin in due set (6-4, 7-6); il match anticipa l’imminente torneo che ci sarà in Oceania.Il tennista 23enne di Sesto Pusteria deve ancora affrontare il ricorso della Wada per la positività al Clostebol e potrebbe costargli una lunga, la Ceo: «unada uno a due»Ne ha parlato Karen Moorhouse, la Ceo dell’International Tennis Integrity Agency (Itia) in un’intervista al portale tennis365:«Se risulti positivo a una sostanza vietata, il punto di partenza per una possibileè di quattro. Se si può dimostrare che non sia stato intenzionale, la pena si riduce a due. A questo punto si devono fare delle differenziazioni. Nel caso di Swiatek parliamo di un prodotto contaminato, mentre perc’è la complicazione che il suo sia un prodotto non contaminato, in quanto il fisioterapista ha usato sul suo dito il prodotto in questione che conteneva il principio attivo dopante.