Sbircialanotizia.it - Sinner e la pressione della riconferma in Australia, lo psicologo dello sport: “Sa come vincerla”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Il suo segreto è un mix di esperienza-resilienza e consapevolezza, alchimia perfetta per affrontare ogni test" Il ritorno in campo indel numero uno del tennis mondiale, Jannik, con una vittoria in due set agli Opening Week deglin Open "conferma quanto sia in fiducia e determinato nel continuare il suo trend da .