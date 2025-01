Iltempo.it - Sicurezza, Aurigemma-Nesci: "Massimo sostegno e supporto a forze ordine"

"Ci siamo recati presso il Commissariato di Polizia di Porta Maggiore, a Roma: si tratta di un gesto volto a ribadire assolutoalledell', per il prezioso lavoro che quotidianamente portano avanti a garanzia di legalità esui nostri territori". Lo dichiarano il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonelloe l'Eurodeputato On Denisin una nota. "Abbiamo visto e letto cosa e' accaduto in quest'ultimo periodo, alle varie polemiche che ci sono state, che hanno visto i nostri tutori dell'destinatari di avvisi di garanzia per aver svolto il proprio lavoro - si legge nel comunicato - La visita odierna vuole dimostrare il nostro incondizionatoe vicinanza alledell', ai servitori dello stato che ogni giorno svolgono le proprie attività con la massima dedizione e senso di responsabilità per garantire la nostra".