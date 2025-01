Quotidiano.net - Sicurezza a Roma: il piano del sindaco Gualtieri per una città senza zone rosse

Leggi su Quotidiano.net

"Qui non si tratta di fare interventi spot oche poi vanno e vengono e che rischiano spostare le attività illegali da una parte all'altra. Si tratta invece di mettere in campo tasselli per alzare a livello strutturale lain". Lo ha detto ildiRoberto, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e lain prefettura a. "per noi deve essere tutta una grande zona bianca dove tutti possono circolare in" ha sottolineato il