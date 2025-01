Forlitoday.it - Si rompe il riscaldamento all'asilo nido: bimbi da 0 a 3 anni in classe con giubbotto e guanti

Bambini che giocano inindossando ila causa di temperature intorno ai dieci gradi. È quanto accaduto questa mattina, martedì, all’comunale ‘La Betulla’ in via la Greca, dove i circa quaranta bambini dagli zero ai tree le loro maestre hanno avuto una spiacevole.