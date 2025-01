Lanazione.it - Si è spento don Giuseppe Ricci, canonico onorario della cattedrale di San Lorenzo

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA - Dopo una fulminante malattia, si èdondi San. Per la gran parte dei suoi oltre sessanta anni di sacerdozio, ha ricoperto anche delicati incarichi curiali tra cui quello di economo diocesano, oltre ad essere stato per un periodo segretario dell’arcivescovo Cesare Pagani. Attivo sacerdote fino a poche settimane fa, ammise in un’intervista "È curioso, alla veneranda età di 85 anni, trovarsi quasi conteso da parroci che dicono di avere bisogno del mio aiuto. Attualmente sono collaboratore di un parroco che ha cinque parrocchie.". L’amico di una vita nel sacerdozio e non solo, don Alberto Veschini, così lo ricorda: "Perdo un fratello ed è impensabile colmare questa mancanza. Per tanti anni abbiamo condiviso insieme l’idealespiritualità del movimento dei Focolari di Chiara Lubich.